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Управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов подал заявление об отставке. Об этом сообщил советник председателя правления порта Андриса Америкса Марек Гайлитис.

Сегодня правление порта получило заявление Логинова с просьбой с 10 марта освободить его от должности.

Правление приняло заявление и поручило Управлению порта до следующего заседания 22 февраля разработать порядок назначения нового управляющего.

Логинов занимает должность управляющего Рижского свободного порта с 1998 года.