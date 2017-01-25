Управляющий Рижским свободным портом подал в отставку (6)
Политика | 25 января 2017 года, 12:27
Управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов подал заявление об отставке. Об этом сообщил советник председателя правления порта Андриса Америкса Марек Гайлитис.
Сегодня правление порта получило заявление Логинова с просьбой с 10 марта освободить его от должности.
Правление приняло заявление и поручило Управлению порта до следующего заседания 22 февраля разработать порядок назначения нового управляющего.
Логинов занимает должность управляющего Рижского свободного порта с 1998 года.
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ:
Правление Рижского Порта состоит из 8 членов: 4 представителя соответствующего самоуправления и 4 представителя, выдвинутые Кабинетом Министров – соответственно по одному представителю от Министерства сообщения, Министерства защиты окружающей среды, Министерства финансов и Министерства экономики.
Andris Ameriks Председатель правления
Jānis Baiks Член правления
Baiba Bāne Член правления
Vadims Baraņņiks Член правления
Baiba Broka Член правления
Mihails Kameņeckis Член правления
Artis Stucka Член правления
Nils Ušakovs Член правления