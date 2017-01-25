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Центр государственного языка определил, что в дальнейшем главы городов женского пола в латышском языке должны называться особым словом mēre, вместо mērs, которое использовалось до этого. Об этом пишет Skaties.lv.

Опубликованная в издании Latvijas vēstnesis информация свидетельствует о том, что в дальнейшем мэра женского пола по-латышски следует называть mēre.

Вопрос был рассмотрен экспертной комиссией Центра госязыка.

Добавим, в данный момент женщины возглавляют в Латвии ряд самоуправлений: в Кулдиге - Инга Берзиня, в Салдусе - Индра Расса, в Лудзе - Алина Генделе. После отставки Гатиса Труксниса Юрмальскую думу возглавила Рита Спроге, а Алойскую - Даце Вилне.

Отметим также, что в русском языке нет специального слова для возглавляющих самоуправления женщин.