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После Варшавского саммита НАТО главным приоритетом Министерства обороны Латвии стал прием военных сил альянса. Объем работы равноценен строительству базы в Адажи, таким образом в Латвии необходимо "построить вторые Адажи". Об этом в ходе заседания Комиссии по иностранным делам заявил министр обороны Раймонд Бергманис, пишет la.lv.

Председатель комиссии Ояр Эрик Калниньш отметил, что для Латвии это очень важный год, учитывая, что в стране появится возглавляемый Канадой батальон НАТО, солдаты которого прибудут уже скоро.

Напомним, ранее стало известно, что Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада. В целом боевая группа на территории Латвии составит 1100-1200 солдат.

Помимо Испании в Латвию также направят своих солдат Албания, Италия, Польша и Словения. Прибытие первых военнослужащих на военную базу в Адажи ожидается весной 2017 года.