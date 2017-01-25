Латвийские спецслужбы вынесли свое решение о присвоении гражданства Барышникову (6)

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Политика | 25 января 2017 года, 18:09

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) не видит препятствий , чтобы предоставить гражданство родившемуся в Латвии выдающемуся танцовщику и актеру Михаилу Барышникову, эту информацию подтвердил председатель комиссии по гражданству Илмар Латковскис.

Теперь надо ждать, когда Барышников сможет прибыть на заседание комиссии, так как ей необходимо принять решение о передаче этого вопроса на рассмотрение Сейма.

Как уже сообщал портал Mixnews, перед присвоением гражданства Латвии Михаила Барышникова проверят латвийские спецслужбы.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) запросило информацию у Полиции безопасности, у Службы военной разведки и безопасности и Бюро Сейма по защите Сатверсме. Также информация запрошена у Управления финансовой полиции, у информационного центра Министерства внутренних дел, у Управления мест заключения, у Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, у Таможенной полиции, у Гарантийного фонда средств на содержание (ГФСС), у СГД и у Государственной погранохраны, рассказали в УДГМ.

Закон предусматривает, что гражданство Латвии не присуждается человеку, если его поведение или действия представляют угрозу для латвийского государства и общественной безопасности, если это лицо после 1990 года высказывало идеи в поддержку тоталитаризма или терроризма. Также гражданство не может получить лицо, связанное с легализацией преступно нажитых средств, не выполняющее свои налоговые обязательства перед государством и тот, кто в советские времена был секретным сотрудником КГБ.

Как сообщалось, Сейм 22 декабря передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение о присвоении гражданства за особые заслуги перед Латвией родившемуся в Латвии известному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову.

Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций. Как ранее сказал председатель комиссии по гражданству Илмар Латковскис, в соответствии в процедурой присвоения гражданства за особые заслуги перед Латвией, на получение необходимой информации от Управления по делам гражданства и миграции может потребоваться месяц, поэтому принятие постановления о присвоении гражданства в Сейме может занять в общей сложности полтора-два месяца.

Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии, добавил он.

Комментарии 6
Таня Попова1 час назад
Конечно-Мир Тесен...И для меня,во времена моей юности-Мишка Барышников был просто моим приятелем,другом с которым мы "рассекали" по тогдашнему "бродвею"-ул.Ленина...В данном случае меня интересует-Что сделал КОНКРЕТНО Барышников для Латвии?Он,как и я ДЕТИ "оккупантов"...Мой отец,как и его служили в СА...Я хорошо знаю его личную семейную драму,но сейчас не о том...Барышников,как ни крути-Предатель,сбежавший в Штаты...Бог ему судья...Меня удивляют двойные,а нередко тройные стандарты местечкого "истеблишмента"-Моя Мама от имени Свободной Латвии,печаталась во всех научных,вернее философских трудах по всему миру-и ЧТО?..Я КАК И МАМА,оказались в этой стране "неграми"...Так чем все-таки М.Барышников и за какие "особые"заслуги" может стать гражданином,а Я НЕТ?Ведь он ни единого слова на "государственном"языке элементарно НЕ ЗНАЕТ...И возвращаяськ этой теме,возможно нашим"умникам"следует обратить на предложение эстонского депутата-просто дать гражданство тем,кто прожил в стране не менее 25-ти лет...Хотя для меня лично актуально выражение: "НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО-БЫВАЕТ УЖЕ НЕ НУЖНО...
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СИРИУС2 часа назад
Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) запросило информацию у инопланетян,те пока молчат.процесс затягивается.
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кот2 часа назад
Проверили на вшивость.С каких пор спецслужбы присваивпют гражданство Латвии?Значит казачок засланный,вернее засранный.Иудашко,однако.
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