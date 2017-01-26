В Сейме проходят ежегодные внешнеполитические дебаты (2)
Политика | 26 января 2017 года, 08:02
В четверг Сейм проводит дебаты по ежегодному докладу министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о внешней политике и вопросах ЕС.
Доклад был заслушан парламентом 3 января. В качестве приоритетов в нем были выдвинуты такие проблемы, как укрепление внешней безопасности, единый Евросоюз, содействие конкурентоспособности экономики Латвии, соседи ЕС и сотрудничество с диаспорой.
В докладе министр, в частности, заверил, что Латвия готова реагировать на попытки раскола общества и угрозы демократическому порядку, а также продолжит противостоять российской пропаганде.
Это называется в народе-"Клава,Я Балдею"...Теперь по-порядку.Мне интересно,о Каких "дебатах"может по сути идти речь,когда уже заранее известна "линия партии"...Далее,ваши проблемы по линии внешней безопасности-мы все видим,это металлом,купленный за сумасшедшие деньги и танки песочного цвета,разваливающиеся по пути к нам...О "едином" ЕС-ЗАБУДЬТЕ и это Вашим Слушателям,ХОРОШО ИЗВЕСТНО...И не может конкурентноспособной "экономика",кот.ПО СУТИ-НЕТ...О Соседях вы откровенно говоря,по своей бесконечной дурости,Никогда и НЕ ДУМАЛИ,поскольку Забыли Географию...И еще-Вам не надо реагировать на "попытки" расколоть Общество-ВЫ ЭТО "гениально" сотворили в 93-ем году...А что касается "российской пропаганды"-Вам "умникам" с Большой Дороги ДАВНО ПОРА ПОНЯТЬ-Народ в этой стране,пока Слава Богу,Еще Не Ослеп и Не Оглох...
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Разогнать это сборище воров к едрене фене!Только и способны на то как дебаты устраивать
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