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В четверг Сейм проводит дебаты по ежегодному докладу министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о внешней политике и вопросах ЕС.

Доклад был заслушан парламентом 3 января. В качестве приоритетов в нем были выдвинуты такие проблемы, как укрепление внешней безопасности, единый Евросоюз, содействие конкурентоспособности экономики Латвии, соседи ЕС и сотрудничество с диаспорой.

В докладе министр, в частности, заверил, что Латвия готова реагировать на попытки раскола общества и угрозы демократическому порядку, а также продолжит противостоять российской пропаганде.