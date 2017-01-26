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Несмотря на то, что в 2017 году не ожидается ни конца света, ни военного вторжения в Латвию, во внешне- и внутриполитической сфере государство не должно быть слабым, заявил сегодня министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на внешнеполитических дебатах в Сейме.

"Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны. Мы не можем стоять в стороне! Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и расслышаны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой", - рассказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что ни одна страна не способна противостоять современным вызовам в одиночку.

"В глобальном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку – будут ли они связаны с гарантией мира и безопасности, борьбой с терроризмом, потоками миграции или изменениями климата. Мы можем достичь результатов лишь в тесном взаимном сотрудничестве", - отметил Ринкевич.

Однако глава МИДа также подчеркнул, что о своем благополучии Латвия должна заботиться сама.

"Хотя у Латвии много друзей и союзников, которые придут нам на помощь в трудную минуту, однако об экономическом росте, развитии и безопасности нашей страны мы в первую очередь должны заботиться сами. Международная репутация, конкурентоспособность, благосостояние, политическая культура и зрелость нашей страны в наших руках. Ни в Брюсселе или столице какой-нибудь другой страны никто не виноват, что мы не можем или не хотим принимать решения для дальнейшего развития нашего государства", - уверен Ринкевич.

По его словам, в 2017 году Латвия продолжит укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность, будет вносить свой вклад в укрепление единого и безопасного Европейского Союза, поддерживать латвийские предприятия, чтобы помочь в освоении новых экспортных рынков и привлечь иностранные инвестиции, а также поддерживать тесные связи с нашей диаспорой.

Напомним, в четверг Сейм проводит дебаты по ежегодному докладу министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о внешней политике и вопросах ЕС.

Доклад был заслушан парламентом 3 января. В докладе министр, в частности, заверил, что Латвия готова реагировать на попытки раскола общества и угрозы демократическому порядку, а также продолжит противостоять российской пропаганде.