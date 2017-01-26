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Государственный контролер Элита Круминя в четверг утром в Сейме принесла присягу и вновь официально вступила в должность, заняв данный пост второй раз подряд.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, 19 января Сейм единогласно утвердил Элиту Круминю в должности госконтролера на второй срок полномочий. Круминя была единственным кандидатом на данный пост.

По словам Крумини, в числе приоритетов Госконтроля по-прежнему будут ревизии на предмет целесообразности расходования средств, а также оценка ответственности за нарушения.

Также в поле зрения Госконтроля будет много других вопросов - активное международное сотрудничество, а также информирование общества об улучшениях, произошедших после ревизий.