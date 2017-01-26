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Министр обороны Раймонд Бергманис считает необходимым решить вопрос об обучении обороне государства, в том числе о введении военных занятий в старших классах средней школы. Об этом глава Министерства обороны заявил во время ежегодных внешнеполитических дебатов.

Помимо этого он отметил, что необходимость в НАТО сейчас больше, чем когда-либо, однако Североатлантический альянс должен меняться и меняется вместе с международной средой безопасности.

Поддержка союзников в последние годы для Латвии особенно важна, а 2016 год в целом был историческим для ее безопасности в контексте решений Уэльсского и Варшавского саммитов НАТО, отметил он.

"Мы в Латвии выступаем за сильный Североатлантический альянс, который в состоянии защитить своих членов от всех угроз - и с востока, и с юга", - сказал Бергманис.

В прошлом году Латвия участвовала в шести международных операциях, в которые отправила 73 военнослужащих. Латвия также вносит вклад в борьбу с международным терроризмом, участвуя в международной военной операции Inherent Resolve в Ираке против террористической группировки "Исламское государство". При этом Латвия продолжает свое участие в различных формированиях сил быстрого реагирования НАТО и ЕС, отметил министр обороны.

"Оборона государства - в наших руках, и мы сами выбираем своих стратегических партнеров. Мы не только являемся частью сильнейшего в мире военного альянса, но и наш главный стратегический партнер - сильнейший военный партнер в сегодняшней международной политике", - сказал он.

Бергманис указал, что Латвия не заинтересована в увеличении армии бюрократов ЕС, но охотно видела бы сотрудничество ЕС и НАТО в совершенствовании боеспособности, отражении гибридных угроз и вызовов в киберпространстве.