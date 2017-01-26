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Ситуация не настолько проста, чтобы одним росчерком пера решить многолетнюю проблему с требованиями о знании государственного языка ректорами вузов, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис.

"Я достаточно скептически смотрю на написание норматива для одного конкретного человека. Здесь нужна дискуссия и качественное решение, которое обеспечит нам и статус латышского языка в высшем образовании, и включение нашего высшего образования в общемировое пространство", - сказал министр.

По его словам, в разработке политики образования нужно найти баланс между двумя крайностями - провинциализмом и игнорированием языковых требований, в результате чего высшее образование утратит свою привязку к Латвии.

По словам министра, Юридическая высшая школа нашла решение - Мел Кени, которого вуз видит своим будущим ректором, будет изучать латышский язык в установленном объеме, а затем вуз выдвинет его кандидатуру на утверждение.