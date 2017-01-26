Шадурскис: британец сможет стать ректором после того, как освоит латышский язык (3)

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Политика | 26 января 2017 года, 18:37

Ситуация не настолько проста, чтобы одним росчерком пера решить многолетнюю проблему с требованиями о знании государственного языка ректорами вузов, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис.

"Я достаточно скептически смотрю на написание норматива для одного конкретного человека. Здесь нужна дискуссия и качественное решение, которое обеспечит нам и статус латышского языка в высшем образовании, и включение нашего высшего образования в общемировое пространство", - сказал министр.

По его словам, в разработке политики образования нужно найти баланс между двумя крайностями - провинциализмом и игнорированием языковых требований, в результате чего высшее образование утратит свою привязку к Латвии.

По словам министра, Юридическая высшая школа нашла решение - Мел Кени, которого вуз видит своим будущим ректором, будет изучать латышский язык в установленном объеме, а затем вуз выдвинет его кандидатуру на утверждение.

Комментарии 3
леший1 минуту назад
молодца---ентот Ша-дурик===общемировое пространство просто обязано признать латышский язык одним из основных---это будет выглядеть примерно так---английский, французский и латышский---вот основные языки планеты Земля----Я не просто так задвинул немецкий ибо это одно из условий Ша-Дурика----а условия простые---так как немцы 700 лет гнобили племена нынешней Латвии, то ОНИ лишены права быть основным языком планеты====но это не окончательное решение, как сказал Ша-Дурик немцам----"Торг уместен!"
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Igor Gorbachev4 минуты назад
Прально! Нехрен умным людям посещать латышское государство. "Латвия -- для латышей" как указано в основном законе Сатверсме.
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wolf5 минут назад
K znaniju laptejskogo jazika intelekt bezplatno vidajotsja v neogranichennom kolichestve skoljko unesjosh
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