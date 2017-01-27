В СГД продолжают сокращать штатные места (3)

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Политика | 27 января 2017 года, 08:39

Служба государственных доходов (СГД) на данный момент продолжает работать над сокращением штатных мест. Это требует перестройки всех рабочих процессов и изменения внутренней структуры, заявила Латвийскому радио генеральный директор СГД Илзе Цируле.

С мая до конца 2016 года было ликвидировано 220 штатных мест, а в этом году планируется ликвидировать еще 330. Меньше работников требуется для приема деклараций, но есть другие области, где нужны новые навыки - например, контроль электронной коммерции. Этим будет заниматься команда молодых мужчин, сказала Цируле.

Тем временем ротации в высшем руководстве СГД в ближайшее время не планируются.

Цируле также указала, что весной никаких важных перемен в СГД не ожидается, чтобы учреждение могло стабилизироваться и активно работать на достижение результата.

Напомним, Илзе Цируле вступила в должность гендиректора СГД 14 ноября прошлого года.

Комментарии 3
перший3 часа назад
ну ......и куда вы пристроите этих 550 "бедняг" ??? В какие департаменты или комиссии??? Ну не на грядки же им ехать и не в максиму на кассу..... Думаю первыми выперли русскоязычных,по любому.
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333 часа назад
команда молодых мужчин??? Это противоречит гейропейской политики. Налоговые инспекторы будут применять физическое воздействие ,например пытать?
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Дуся2 часа назад
Обычно один сотрудник принимает декларации и консультирует, а остальные только бегают по кабинетам. Ждать приходится час-полтора. Скорее всего, сократят именно тех, кто выполнял самый большой объём работы по приёму деклараций и консультациям посетителей, то есть очереди и время ожидания увеличатся.
Не все и не во всех случаях могут сами заполнить декларацию и подать её в электронном виде.
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