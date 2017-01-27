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Служба государственных доходов (СГД) на данный момент продолжает работать над сокращением штатных мест. Это требует перестройки всех рабочих процессов и изменения внутренней структуры, заявила Латвийскому радио генеральный директор СГД Илзе Цируле.

С мая до конца 2016 года было ликвидировано 220 штатных мест, а в этом году планируется ликвидировать еще 330. Теперь меньше работников требуется для приема деклараций, но есть другие области, где нужны новые навыки - например, контроль электронной коммерции. Этим будет заниматься команда молодых мужчин, сказала Цируле.

Тем временем ротации в высшем руководстве СГД в ближайшее время не планируются.

Цируле также указала, что весной никаких важных перемен в СГД не ожидается, чтобы учреждение могло стабилизироваться и активно работать на достижение результата.

Напомним, Илзе Цируле вступила в должность гендиректора СГД 14 ноября прошлого года.