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У Латвии может не быть мощной военной техники, но страна будет защищена, если такова будет воля народа, заявил в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze новый командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

По его мнению, страна будет защищена в том случае, если агрессор не получит поддержку народа. "Как показывает опыт военных конфликтов, если агрессор не получает поддержки оккупированного народа, рано или поздно он проиграет", - заявил Калниньш.

Калниньш также подчеркнул, что стремление защитить свою землю намного важнее наличия военной техники. По его словам, солдат может и быть не полностью экипирован, главное - чтобы он был подготовлен морально и физически. "Главное, чтобы была стопроцентная уверенность в том, что он делает", - сказал генерал-майор.

Он также считает, что обществу не нужно поддаваться панике. "Все мы, не только военные и земессарги, должны быть уверены, что можем полагаться на коллективную оборону - НАТО. Уровень угрозы не настолько высок, чтобы впадать в панику. При этом, агрессивное развитие российской армии "не дает мне право снижать требования к вооруженным силам", - сказал командующий.

С точки зрения Калниньша, огромной ошибкой Латвии было то, что она не противилась советской оккупации в 1940 году, что оказало деградирующее влияние на нацию. "Мы все еще боремся с комплексом неполноценности", - считает новый глава НВС.

Напомним, в пятницу на торжественной церемонии Объединенного штаба Национальных вооруженных сил в должность командующего НВС вступит генерал-майор Леонид Калниньш, который сменит генерал-лейтенанта Раймонда Граубе.

Сейм утвердил Калниньша командующим НВС 22 декабря прошлого года.