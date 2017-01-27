Ввоз гастарбайтеров: нацблок забеспокоился за рабочие места латвийцев (4)

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Политика | 27 января 2017 года, 14:20

Национальное объединение Visu Latvijai- TB/LNNK отрицательно настроено к ввозу гастарбайтеров в Латвию, потому что это может повредить позициям жителей Латвии на рынке труда, заявил сопредседатель партии Гайдис Берзиньш.

Он добавил, что можно обсуждать вопрос о привлечении в отдельных сферах ограниченного числа высококвалифицированных гастарбайтеров на определенное время.

По словам Берзиньша, спрос на рабочую силу в Латвии высок, но и безработица достаточно высока, например, в Латгале.

Мы боремся за повышение зарплаты, но привлечение гастарбайтеров приведет к ее уменьшению, считает Берзиньш. Гастарбайтерам будет платиться зарплата на уровне минимальной, а люди, которые сейчас занимают эти рабочие места, будут уволены, добавил он.

Комментарии 4
гунтыс1 час назад
......и повышаются почему то всё время поборы,тарифы и налоги.Может не с тем боретесь,полудурки???
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мудите1 час назад
Мы боремся за повышение зарплаты,
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не устали ????? Просто пухните на глазах от своей борьбы ........
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makslafilma1 час назад
Фантомас разбушевался ?
Или,дело Сталина живе.
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