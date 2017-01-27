"Нелояльная" школа Innova восстановила лицензию (1)
Рижская частная школа Innova, которой Государственная служба качества ранее отказала в продлении лицензии, восстановила разрешение на осуществление программы основного обучения. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил учредитель школы Бронислав Зельцерман.
"Радости нет, сил нет", - сказал Зельцерман, комментирую возврат лицензии.
Он отметил, что для положительного исхода школе пришлось подкорректировать образовательную программу.
"Мы поменяли образовательную программу", - сказал он.
По его словам, государство потребовало от школы соблюдения всех всех установленных в Латвии правил.
"Строго придерживаться тех нормативных документов, которые утверждены в республике", - сказал Зельцерман.
Государственная служба качества образования Латвии сначала отказала школе Innova в аккредитации, а затем и в продлении лицензии на осуществление программы основного обучения. Поводом для такого решения властей стала, как утверждается, нелояльность учителей и администрации государству, а среди причин называется то, что ее основатель и бывшие ученицы являются организаторами проведения в Риге гражданской акции «Бессмертный полк».
1 января вступили в силу подготовленные Министерством образования поправки к закону об образовании, которые предусматривают возможность немедленного увольнения педагога или руководителя среднего или высшего государственного учебного заведения, если установлено, что он нелоялен Латвии или ее Конституции.
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