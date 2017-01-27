Политика |

Сегодня, вступая в должность командующего Национальными вооруженными силами (НВС), Леонид Калниньш обещал обеспечить высокую боеспособность и несгибаемый дух армии.

Во дворе Объединенного штаба НВС прошла торжественная церемония смены командующих латвийской армией.

Калниньш заявил присутствующим, что полностью осознает ценность, ответственность за которую взял на себя в полной мере с сегодняшнего дня.

"Эту ценность создали и развивали военнослужащие и земессарги своим трудом, тренировками, выполняя трудные задачи в Латвии и за ее пределами. Эта ценность - высокая оценка народа Латвии, его признание и вера в нас", - сказал офицер.

Калниньш высоко оценил деятельность своего предшественника Раймонда Граубе, внесшего огромный вклад в развитие НВС, добавив, что имя его будет вписано яркими буквами в военную историю Латвии.

Торжественную церемонию посетили президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис, командир Вооруженных сил США в Европе Фредерик Бенджамин Ходжес, командующий НВС Литвы Йонас Витаутас Жукас, командующий армией Эстонии Рихо Террас, командующий Национальной гвардией Мичигана Грегори Ваднай и другие гости.

Президент Латвии Раймонд Вейонис пожелал новому командующему Национальными вооруженными силами (НВС)генерал-майору Леониду Калниньшу и всем вооруженным силам всегда быть готовыми защищать страну.

Как сообщили в президентской пресс-службе, на торжественной церемонии смены командующих НВС Вейонис подчеркнул, что НВС - одна их тех структур независимой Латвии, которые имеют хорошую репутацию в обществе, ибо латвийская армия - часть народа Латвии и готова в любой момент выступить на защиту независимости Латвийского государства, за свободу, и, если потребуется, солдаты и офицеры готовы отдать за это свои жизни.

Президент поблагодарил за долголетнюю самоотверженную службу прежнего командующего НВС генерал-лейтенант Раймонда Граубе.

В своей речи Вейонис выразил уверенность в том, что Калниньш успешно продолжит выполнение начатых задач, укрепляя и развивая боеспособность НВС.