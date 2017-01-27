НВС официально возглавил новый главнокомандующий (4)
Сегодня, вступая в должность командующего Национальными вооруженными силами (НВС), Леонид Калниньш обещал обеспечить высокую боеспособность и несгибаемый дух армии.
Во дворе Объединенного штаба НВС прошла торжественная церемония смены командующих латвийской армией.
Калниньш заявил присутствующим, что полностью осознает ценность, ответственность за которую взял на себя в полной мере с сегодняшнего дня.
"Эту ценность создали и развивали военнослужащие и земессарги своим трудом, тренировками, выполняя трудные задачи в Латвии и за ее пределами. Эта ценность - высокая оценка народа Латвии, его признание и вера в нас", - сказал офицер.
Калниньш высоко оценил деятельность своего предшественника Раймонда Граубе, внесшего огромный вклад в развитие НВС, добавив, что имя его будет вписано яркими буквами в военную историю Латвии.
Торжественную церемонию посетили президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис, командир Вооруженных сил США в Европе Фредерик Бенджамин Ходжес, командующий НВС Литвы Йонас Витаутас Жукас, командующий армией Эстонии Рихо Террас, командующий Национальной гвардией Мичигана Грегори Ваднай и другие гости.
Президент Латвии Раймонд Вейонис пожелал новому командующему Национальными вооруженными силами (НВС)генерал-майору Леониду Калниньшу и всем вооруженным силам всегда быть готовыми защищать страну.
Как сообщили в президентской пресс-службе, на торжественной церемонии смены командующих НВС Вейонис подчеркнул, что НВС - одна их тех структур независимой Латвии, которые имеют хорошую репутацию в обществе, ибо латвийская армия - часть народа Латвии и готова в любой момент выступить на защиту независимости Латвийского государства, за свободу, и, если потребуется, солдаты и офицеры готовы отдать за это свои жизни.
Президент поблагодарил за долголетнюю самоотверженную службу прежнего командующего НВС генерал-лейтенант Раймонда Граубе.
В своей речи Вейонис выразил уверенность в том, что Калниньш успешно продолжит выполнение начатых задач, укрепляя и развивая боеспособность НВС.
=============================
кто тебе сказал что я верю в вас??? Вы мне и нахрен не нужны.Я лично не намерен обслуживать натовскую пирамиду,в самом низу которой вы.
А важность прёт аж из ушей!
Ой, погляди, как упакованы, - тьфу!
Дал Бог соседей, - латышей!
А ихний новый генерал
Скакал, орал, грозил, пугал, -
Пупок сорвал,
А ты, Вань, ржал!
Ты чо, Иван?