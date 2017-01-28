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В ближайшие десять лет из-за отсутствия средств бронетехника для Земессардзе приобретаться не будет, сообщил директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Каспар Галкин.

Он отметил, что оснащение бронетехникой всего этого формирования в составе вооруженных сил обошлось бы государству в миллиарды евро.

Минобороны планирует обеспечить бронетехникой 2-й пехотный батальон пехотной бригады сухопутных сил. В настоящее время бывшая в употреблении, но модернизированная бронетехника предназначена только для 1-го механизированного пехотного батальона. Этот батальон до 2020 года получит из Великобритании 123 боевые разведывательные гусеничные машины, а общие затраты, которые включают в себя оснащение и ремонт этой бронетехники в ближайшие десять лет, составят 249,5 млн евро.

В распоряжении Земессардзе в настоящее время имеются легкие внедорожники, грузовики и гусеничная техника повышенной проходимости, которой несколько десятков лет. Дополнительно рассматривается возможность приобретения легких, мобильных внедорожных транспортных средств, но Минобороны пока не уточняет, каких именно и сколько это может стоить.

Несмотря на отсутствие бронетехники, развитие Земессардзе в ближайшие годы остается приоритетом Минобороны. Уже ранее начато оснащение Земессардзе индивидуальным вооружением, легким стрелковым оружием, минометами, артиллерией и гранатометами. Эти поставки планируется завершить в ближайшие годы, отметил Галкин.