Земессардзе ближайшие 10 лет не будет покупать технику: денег нет (15)

фото

Политика | 28 января 2017 года, 15:43

В ближайшие десять лет из-за отсутствия средств бронетехника для Земессардзе приобретаться не будет, сообщил директор департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Каспар Галкин.

Он отметил, что оснащение бронетехникой всего этого формирования в составе вооруженных сил обошлось бы государству в миллиарды евро.

Минобороны планирует обеспечить бронетехникой 2-й пехотный батальон пехотной бригады сухопутных сил. В настоящее время бывшая в употреблении, но модернизированная бронетехника предназначена только для 1-го механизированного пехотного батальона. Этот батальон до 2020 года получит из Великобритании 123 боевые разведывательные гусеничные машины, а общие затраты, которые включают в себя оснащение и ремонт этой бронетехники в ближайшие десять лет, составят 249,5 млн евро.

В распоряжении Земессардзе в настоящее время имеются легкие внедорожники, грузовики и гусеничная техника повышенной проходимости, которой несколько десятков лет. Дополнительно рассматривается возможность приобретения легких, мобильных внедорожных транспортных средств, но Минобороны пока не уточняет, каких именно и сколько это может стоить.

Несмотря на отсутствие бронетехники, развитие Земессардзе в ближайшие годы остается приоритетом Минобороны. Уже ранее начато оснащение Земессардзе индивидуальным вооружением, легким стрелковым оружием, минометами, артиллерией и гранатометами. Эти поставки планируется завершить в ближайшие годы, отметил Галкин.

Комментарии 15
ди..3 часа назад
Земесаргсы без техники будут десять лет, денег нет! Зато для НАТО" все наше" отдадим! Без штанов, без хлеба и без пенсий, все для них " любимых" натовских вояк, защитничков от " агрессивной России"!
1
Ответить
Крик3 часа назад
Послушайте, Россия так долго ждать не сможет, когда вы наконец приобретёте что нибудь способное и ставите её в замешательство, но очень надеется что боевые "рогатки" вы всё же сохраните для их будующих коллекций.
Ответить
Короче, пушечное мясо!3 часа назад
Так, может, их и не кормить?
1
Ответить