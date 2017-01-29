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Представленным в Сейме партиям в прошлом году в целом пожертвовано 584 538 евро, а лидером по полученным пожертвованиям остается Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), свидетельствуют данные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), обобщенные агентством LETA.

СЗК в прошлом году получил 200 330 евро, а входящие в него Крестьянский союз Латвии и Латвийская Зеленая партия - соответственно 30 125 евро и 25 756 евро.

Другим представленным в парламенте партиям в прошлом году в целом пожертвовано 328 327 евро.

Пожертвования "Единству" составили 179 923 евро, национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 57 314 евро. Партия "No sirds Latvijai" получила 6795 евро, Латвийское объединение регионов - 5575 евро. Пожертвования "Согласию" составили 78 720 евро.

Партии депутата Артуса Кайминьша "KPV LV" в 2016 году пожертвовано всего 735 евро, а не представленной в Сейме партии "Для развития Латвии" - 66 082 евро.

Пожертвования Лиепайской партии составили 14 950 евро, партии "Латвии и Вентспилсу" - 1850 евро, Новой консервативной партии - 7550 евро. Согласно закону, общая сумма пожертвований одного физического лица одной партии в течение календарного года не должна превышать 50 минимальных зарплат - 18 000 евро.

В соответствии с итогами последних парламентских выборов шесть партий имеют право на государственное финансирование. Больше всего получает "Согласие", которому до следующих парламентских выборов ежегодно будет перечисляться 149 019 евро.

С октября прошлого года по решению БПБК прекращено государственное финансирование "Единства", так как партия допустила нарушения в декларации о расходах и пожертвованиях за 2014 год.