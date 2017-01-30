Латвия призвала Европу быть более ответственной за свою безопасность (13)

фото

Политика | 30 января 2017 года, 08:39

Создавать новые европейские вооруженные силы было бы нелогично, но Европа должна нести большую ответственность за свою безопасность, заявил в интервью Латвийскому радио командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о НАТО, он заявил, что нет оснований считать, что альянс устарел или находится в стагнации. По мнению Калниньша, организация развивается.

Калниньш также сообщил, что руководимый Канадой батальон НАТО будет прибывать в Латвию постепенно, а в полном размере обучение начнется в июне. Сейчас готовится инфраструктура, чтобы все военнослужащие могли жить в одинаковых условиях. До конца года все нужные казармы будут подготовлены, а до тех пор приехавшие разместятся в палатках.

Калниньш указал, что основа обороны государства - это солдаты и земессарги, которых нужно оснащать и обучать должным образом. Глава НВС также призвал латвийцев вступать в ряды Земессардзе, подчеркнув, что Латвия ради развития данной организации отказалась от обязательной военной службы.

Комментарии 13
Надежда2 часа назад
Главная опасность Европы чавкает в креслах депутатов, министров, комиссаров. Поганая метла заждалась...
Ответить
Крик2 часа назад
Мнение Калниньша "обсудят" все ведущие политики Мира, прямо сейчас смотрю по РенТВ как английские военные отказыааются выполнять приказы при (-8), сославшись на то, что те памперсы в которых они бегают, начинают внутри сковывать детородный орган. Пипец хохма, видео сделало мой день.
1
Ответить
ёклмн2 часа назад
Выходит он не согласен с новым президентом США,ну-ну....,поживём увидим.
Ответить