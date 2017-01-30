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Создавать новые европейские вооруженные силы было бы нелогично, но Европа должна нести большую ответственность за свою безопасность, заявил в интервью Латвийскому радио командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о НАТО, он заявил, что нет оснований считать, что альянс устарел или находится в стагнации. По мнению Калниньша, организация развивается.

Калниньш также сообщил, что руководимый Канадой батальон НАТО будет прибывать в Латвию постепенно, а в полном размере обучение начнется в июне. Сейчас готовится инфраструктура, чтобы все военнослужащие могли жить в одинаковых условиях. До конца года все нужные казармы будут подготовлены, а до тех пор приехавшие разместятся в палатках.

Калниньш указал, что основа обороны государства - это солдаты и земессарги, которых нужно оснащать и обучать должным образом. Глава НВС также призвал латвийцев вступать в ряды Земессардзе, подчеркнув, что Латвия ради развития данной организации отказалась от обязательной военной службы.