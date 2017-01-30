Нацблок назвал своего кандидата на пост мэра Риги (15)
Политика | 30 января 2017 года, 12:29
Кандидатом в мэры Риги от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK будет депутат Рижской думы Байба Брока. Об этом сегодня договорились члены правления нацблока.
До этого Рижское отделение Visu Latvijai!-TB/LNNK выдвигало в качестве возможных кандидатов на пост мэра Риги Байбу Броку и депутата Сейма Рихарда Колса, однако он отозвал свою кандидатуру.
Напомним, Байба Брока была кандидатом в мэры Риги от Национального объединения и на прошлых выборах в самоуправления. Она была министром юстиции в правительстве Лаймдоты Страуюмы, но ушла с должности из-за отсутствия доступа к гостайне.
Выборы в самоуправления пройдут в июне этого года.
Её место у параши, хватит этих дрепанных нациков, на всю голову отмороженные отбросы общества.
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И не лень же заморачиваться. Знает же, что без шансов.
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у тебешников так плохо с запасными на скамейке - брока уже балотировалась. проиграла. в сейме её не допустили к гостайне. дама с чревоточиной, на что надеется, на свою подружку, она что с помощью мэра может сглазы снимать, или тут хитрющий ход
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