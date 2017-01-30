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Кандидатом в мэры Риги от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK будет депутат Рижской думы Байба Брока. Об этом сегодня договорились члены правления нацблока.

До этого Рижское отделение Visu Latvijai!-TB/LNNK выдвигало в качестве возможных кандидатов на пост мэра Риги Байбу Броку и депутата Сейма Рихарда Колса, однако он отозвал свою кандидатуру.

Напомним, Байба Брока была кандидатом в мэры Риги от Национального объединения и на прошлых выборах в самоуправления. Она была министром юстиции в правительстве Лаймдоты Страуюмы, но ушла с должности из-за отсутствия доступа к гостайне.

Выборы в самоуправления пройдут в июне этого года.