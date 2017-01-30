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У бывшего ректора Рижской высшей школы экономики (SSE Riga) Андерcа Палзова, который ранее решением Министерства образования и науки был смещен с должности из-за недостаточных знаний госязыка, есть возможность быть повторно утвержденным в этой должности. Об этом заявил министр образования Карлис Шадурскис ("Единство").

После заседания парламентской фракции "Единства" он сказал журналистам, что у него есть план, как обеспечить утверждение ректора вуза, но, сославшись на занятость, не раскрыл его.

Предыдущая деятельность Палзова показала, что он успешно руководил вузом, отметил министр.

Андрерс Палзов

Лидер партии "Единство" Андрис Пиебалгс уверен, что Шадурскис обеспечит повторное утверждение Палзова в должности ректора Рижской экономической высшей школы, и он доверяет плану Шадурскиса.

Как уже сообщалось, ранее Министерство образования сместило Палзова с должности ректора SSE Riga по причине недостаточных знаний латышского языка.

Напомним, из-за недостаточного знания госязыка на утверждение в правительство также не была выдвинута кандидатура Мела Кенни на пост ректора Рижской юридической высшей школы.