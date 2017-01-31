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Стартуя на предстоящих выборах во всех самоуправлениях, каждая партия в официальный агитационный период может потратить на саморекламу до 488 тыс. евро, рассказали в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Период предвыборной агитации установлен с 4 февраля до дня выборов. Однако некоторые партии, например, "Согласие", "Честь служить Латвии", "Единство", уже начали рекламироваться до наступления этого периода.

До 4 февраля партии могут тратиться неограниченно, что, однако, не означает, что за истраченное финансирование не нужно будет отчитываться перед KNAB. Соответствие нормативным актам оплаченной политической рекламы до 4 февраля будет оцениваться при проверках годовых отчетов и отчетов о полученном финансировании, сообщили в бюро.

Как сообщил мэр Риги Нил Ушаков, информация о затратах на телерекламу партии "Согласие" обобщается, и часть счетов уже оплачена. Ушаков не обещал, что эта информация будет обнародована в ближайшее время, но в любом случае она будет доступна при подаче отчетов.

Реклама "Единства" по телевидению будет идти до 3 февраля, и расходы на нее составили 19,7 тыс. евро, сообщил генеральный секретарь партии Артис Кампарс.

В KNAB сообщили, что на муниципальные выборы распространяется запрет на размещение предвыборной рекламы на телевидении за 30 дней до выборов и в день выборов. Предприятиям с долей капитала государства или публичных лиц более 50% запрещено создавать преимущества либо ограничения для какой-либо партии на размещение рекламы в публичных местах.

В предвыборной агитации запрещено использование административного ресурса.