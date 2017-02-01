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Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис считает нормальным, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин общаются и выражают желание улучшить отношения. Об этом он сказал телеканалу LNT.

"Барак Обама тоже проводил переговоры с Путиным. Это только нормально, когда стороны общаются и выражают желание улучшить отношения. Никто не выигрывает от ссор и сражений. Предстоящие переговоры в интересах всех. Но мы не можем ничего прогнозировать", - сказал он.

При этом Кучинскис отметил, что в свете обострившийся ситуации на востоке Украины, говорить об отмене санкций с России не может быть речи.

Премьер также отметил, что после избрания Дональда Трампа на должность президента США выражалась озабоченность по поводу того, что в дальнейшем произойдет с НАТО, но в настоящее время все опасения сняты.

Премьер сослался на переговоры с Трампом по этому вопросу британского премьера Терезы Мэй. Кроме того, он отметил, что военнослужащие НАТО уже прибывают в страны Балтии и Польшу, и это свидетельствуют о том, что намерения НАТО по укреплению восточного фланга не изменились.

В целом Кучинскис не прогнозирует изменений политики США в отношении НАТО, однако приход Трампа к власти повлияет на торговый договор США и ЕС.