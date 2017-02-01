Начата застройка парка для техники НАТО в Адажи за 27 млн евро (3)

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Политика | 1 февраля 2017 года, 16:49

Сегодня в Адажи, на месте будущего парка для техники НАТО, была торжественно замурована памятна капсула, пишет Skaties.lv. В торжественном мероприятии приняли участие новый глава Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш и министр обороны Раймонд Бергманис.

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Парк для размещения и ремонта техники стран НАТО и Национальных вооруженных сил в Адажи построит компания Arčers. Стоимость проекта составляет 27,1 миллионов евро.

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После модернизации технический парк в Адажском гарнизоне будет использоваться для обслуживания гусеничной техники НВС и бронетехники иностранных подразделений НАТО. Перестройка парка будет завершена до конца 2017 года.

Комментарии 3
А не слишком дорого....58 минут назад
....для ремонтной мастерской?
Ах вы шваль хуторная! Тупая и безмозглая. Ведь на эти деньги можно построить если не завод, то цех или производственную линию......ну, погодите. За все ответите.
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Псковская.28 минут назад
И эти недобитки строят себе парк на мои налоги? чтоб меня охранять от моих сослуживцев с РОССИИ?(Д.Н.Б. 1991)
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кот17 минут назад
Рисуют очередную цель для ракет.Не строите ,господа военные,из себя хрен знает что.
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