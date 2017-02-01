Начата застройка парка для техники НАТО в Адажи за 27 млн евро (3)
Политика | 1 февраля 2017 года, 16:49
Сегодня в Адажи, на месте будущего парка для техники НАТО, была торжественно замурована памятна капсула, пишет Skaties.lv. В торжественном мероприятии приняли участие новый глава Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш и министр обороны Раймонд Бергманис.
Парк для размещения и ремонта техники стран НАТО и Национальных вооруженных сил в Адажи построит компания Arčers. Стоимость проекта составляет 27,1 миллионов евро.
После модернизации технический парк в Адажском гарнизоне будет использоваться для обслуживания гусеничной техники НВС и бронетехники иностранных подразделений НАТО. Перестройка парка будет завершена до конца 2017 года.
Ах вы шваль хуторная! Тупая и безмозглая. Ведь на эти деньги можно построить если не завод, то цех или производственную линию......ну, погодите. За все ответите.