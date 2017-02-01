Политика |

Сегодня в Адажи, на месте будущего парка для техники НАТО, была торжественно замурована памятна капсула, пишет Skaties.lv. В торжественном мероприятии приняли участие новый глава Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш и министр обороны Раймонд Бергманис.

Парк для размещения и ремонта техники стран НАТО и Национальных вооруженных сил в Адажи построит компания Arčers. Стоимость проекта составляет 27,1 миллионов евро.

После модернизации технический парк в Адажском гарнизоне будет использоваться для обслуживания гусеничной техники НВС и бронетехники иностранных подразделений НАТО. Перестройка парка будет завершена до конца 2017 года.