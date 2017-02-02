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Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, в частности предусматривающие облегчение условий въезда для высококвалифицированных специалистов и работников дефицитных профессий, передает радио MIX FM 102,7.

Кабинету министров поручено разработать список профессий, по которым предполагается существенная нехватка рабочей силы. Зарплата таких работников должна соответствовать размеру средней месячной зарплаты прошлого года в Латвии с применением коэффициента 1,2.

Также для лиц, получающих вид на жительство в ЕС, предусмотрена возможность сократить срок рассмотрения документов до 10 рабочих дней. Вид на жительство, в том числе, будет предоставляться, если человек не имеет соответствующего высшего образования, но пять лет проработал в конкретной сфере.

Иностранец, который хочет быть в Латвии сезонным работником, будет получать долгосрочную визу на срок до шести месяцев в год. Если он хочет продолжать работу, новую долгосрочную визу можно будет заказать, не выезжая из Латвии.

Иностранец может просить визу и на срок до трех лет, если в Латвии он намерен развивать инновационный продукт. Эти дополнения связаны с принятием нового законом о поддержке стартапов.