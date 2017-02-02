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В пятницу, 3 февраля, состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на котором планируется объявить проведение 3 июня выборов дум городов республиканского значения и краев, сообщила руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня.

По закону, ЦИК должна объявить выборы самоуправлений не позднее чем за три месяца до запланированного дня выборов.

Несмотря на то, что день выборов - первая суббота июня - установлен законом, объявление выборов необходимо потому, что число избираемых депутатов думы конкретного самоуправления устанавливается в соответствии с числом жителей этого самоуправления, зарегистрированных на день объявления выборов в Регистре жителей.

На выборах самоуправлений каждое самоуправление является одним избирательным округом, и 3 июня выборы будут проводиться в 119 избирательных округах: девяти городах республиканского значения и 110 краях. В думы местных самоуправлений избираются в зависимости от числа жителей 9, 13, 15, 17 или 19 депутатов, в Рижскую думу - 60 депутатов.

Заседание ЦИК на ул. Смилшу, 4 начнется в 11.00 и будет открыто для журналистов.