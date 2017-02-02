Политика |

Художник Latvijas Avīze Гатис Шлюка опубликовал карикатуру, посвященную предстоящим летом этого года выборам в самоуправления, в виде меню с кандидатами в мэры Риги.

Как известно, "Согласие" и "Честь служить Латвии" в кандидаты выдвинули нынешнего мэра столицы Нила Ушакова. "Единство" заявило - депутата Сейма Вилниса Кирсиса, а кандидатом от от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) стал председатель правления партии Арманда Краузе.

В свою очередь, за пост председателя Рижской думы от Национального объединения поборется депутат столичной мэрии Байба Брока, которая четыре года назад уже была кандидатом на этот пост.

Как пишет газета, факт повторного выдвижения Броки в социальных сетях даже прозвали "разогреванием старого супа".

В меню предлагаются следующие "блюда":

"Напиток "Столичная", "Подогретый суп по-латвийски", "Селедка под шубой", "Вишневое желе" и "Рассыпчатый пирог".

Тем временем Ушаков в социальной сети написал, что доволен своим "званием".

"Меню с кандидатами в мэры. Я в этом меню считаюсь, как "Столичная". Ну и хорошо", - написал мэр Риги.

Как уже сообщалось, 3 февраля состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на котором планируется объявить проведение 3 июня выборов дум городов республиканского значения и краев.