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В Латвию уже прибыли 25 военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США, в свою очередь остальные 225 солдат прибудут 5 февраля, сообщили в посольстве США в Латвии.

Солдаты 1-го батальона 68-го бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США в настоящее время находятся на пути в Латвию. Военнослужащих разместят в Адажи.

"25 солдат прибыли 29 января, остальные 225 прибудут в Латвию 5 февраля", - подтвердили в посольстве.

В Латвии они будут находиться до прибытия международного батальона НАТО, который возглавляет Канада.

Ранее газета "The Wall Street Journal" сообщила, что США на этой неделе направят танки в страны Балтии, что станет крупнейшим размещением такого рода вооружений со времен холодной войны.

Цель операции состоит в том, чтобы подтвердить союзникам США в Европе, что Вашингтон по-прежнему полон решимости заботиться об обороне союзников. После совместных учений США и Польши, которые пройдут на севере Польши, боевые танки "M1A2 Abrams" будут доставлены в Латвию, Литву и Эстонию, где будут находиться до прибытия международного батальона НАТО весной.