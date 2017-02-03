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Новые люди не идут в политику, так как не хотят столкнуться с негативным отношением общества, так считает депутат Европарламента от партии "Единство" Сандра Калниете, пишет LA со ссылкой на журнал Mājas Viesis.

Как напоминает издание, сама Калниете недавно сообщила, что после завершения депутатских полномочий, она уйдет из политики, объясняя этот шаг тем, что надо уступать место молодым, но в разговоре с журналом Mājas Viesis она не скрывала, что молодые люди вовсе не горят желанием пополнить ряды партии.

"Люди, которые из-за своих идеалов или построения карьеры могли бы идти в политику, сегодня не готовы выдержать огромное психологическое давление, которое сваливается на тебя. В конце концов он может принести пользу будучи адвокатом, предпринимателем, юристом и без этого "выворачивания наизнанку", которое очень сильно отражается на членах семьи, особенно на детях. Знаю не один случай, когда из-за таких переживаний дети политиков тяжело травмированы. Поэтому у нас нет новых политиков, так как политика - это очень не престижная работа. Ни один человек не хочет день ото дня быть "оплеванным"", - указала Калниете, добавив, что сама депутат от политики отдыхает, занимаясь рукоделием.

Как уже писал портал Mixnews, депутат Европарламента от партии "Единство" Сандра Калниете решила через два года уйти из политики. По ее словам, политике необходима смена поколений, в противном случае радикальные перемены невозможны.

"Я годами думаю, что мы так надоели людям. Например, я решила через два года прекратить свою работу в политике. И я считаю, что многим, пришедшим после независимости в политику, стоило бы подумать о том, не могли бы они делать что-то другое",— заявила политик.

Калниете также считает, что в политику должно приходить поколение сорокалетних, а лучше — еще более молодых людей, которые родились после восстановления независимости Латвии, и особенно не прошли через "грязные, хищные, хватающие" события 90-х годов.