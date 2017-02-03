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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит Генеральную прокуратуру начать уголовное преследование против сотрудников Университетской клинической больницы имени Страдиня за требование и получение неправомерной выгоды и подделку документов, передает радио MIX FM 102,7.

Согласно имеющимся в распоряжении KNAB доказательствам, два человека подговорили сотрудников больницы организовать подделку документов, чтобы обеспечить гражданину Дании оправдание за неявку в Верховный суд в связи с его экстрадицией в Германию. За это сотрудник больницы потребовал и принял неправомерную выгоду - 5000 евро, которые разделил с тремя врачами больницы, вовлеченными в подделку документов.

Следователь KNAB просит привлечь работников больницы к уголовной ответственности за подделку документов, получение и принятие противоправной выгоды и участие в совершении преступного деяния.

Кроме того, бюро просит привлечь двух лиц за подстрекательство организовать подделку, а иностранного гражданина - за дачу взятки, использование поддельного документа и поддержку преступного деяния.