Латвийские военные заставили американцев окунаться в прорубь (2)

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Политика | 3 февраля 2017 года, 15:21

С 23 по 30 января на Адажском полигоне проходили учения "Зима", во время которых военные сухопутной бригады Латвии обучали американских военных исполнять служебные обязанности в зимний период, пишет Kasjauns.lv.

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В ходе учений военным из США пришлось прыгать в ледяное озеро, ходить на лыжах и пользоваться спальными мешками.

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Как рассказал капитан Агрис Робежниекс, зимой есть свои особенности.

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"Зима не прощает ошибок, поэтому экипировка и действия должны быть спланированы. В это время у солдат появляются преимущества, но и выявляются слабые места. Им надо быть "эластичными"", - считает он.

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Как отмечают сами американские военные, теперь они знают, как выжить в таких условиях.

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"Можно выучить всю теорию, но и на практике надо что-то уметь. Не хочется попасть в ситуацию, из которой не сможешь выбраться", - говорят они.

Стоит отметить, что военнослужащие 173 бригады США прибыли в Адажи 12 сентября прошлого года. Ротация солдат является частью операции Atlantic Resolve, начатой в 2014 году.

фото: Edvīns Rakickis/Kasjauns.lv

Комментарии 2
Подумаешь, я тоже окуналась в прорубь. Научили!1 минуту назад
Другое дело, на чью голову вы их научите?
Не на мою ли?
Не на свою ли?
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Ипать Идиотофф10 минут назад
Почему бетонные спасательные круги не кидали? И вообще: в Подмосковье минус тридцать - ГДЕ НАТО?!
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