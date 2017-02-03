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С 23 по 30 января на Адажском полигоне проходили учения "Зима", во время которых военные сухопутной бригады Латвии обучали американских военных исполнять служебные обязанности в зимний период, пишет Kasjauns.lv.

В ходе учений военным из США пришлось прыгать в ледяное озеро, ходить на лыжах и пользоваться спальными мешками.

Как рассказал капитан Агрис Робежниекс, зимой есть свои особенности.

"Зима не прощает ошибок, поэтому экипировка и действия должны быть спланированы. В это время у солдат появляются преимущества, но и выявляются слабые места. Им надо быть "эластичными"", - считает он.

Как отмечают сами американские военные, теперь они знают, как выжить в таких условиях.

"Можно выучить всю теорию, но и на практике надо что-то уметь. Не хочется попасть в ситуацию, из которой не сможешь выбраться", - говорят они.

Стоит отметить, что военнослужащие 173 бригады США прибыли в Адажи 12 сентября прошлого года. Ротация солдат является частью операции Atlantic Resolve, начатой в 2014 году.

фото: Edvīns Rakickis/Kasjauns.lv