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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время первой встречи с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым выразил опасения по поводу ситуации на востоке Украины и призвал Россию к последовательному выполнению минских соглашений.

Как сообщили в МИД, во время встречи Ринкевич отметил, что Россия - сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.

В мае планируется провести в Латвии очередное заседание латвийско-российской межправительственной комиссии.

"Мы удовлетворены предыдущим трансграничным сотрудничеством Латвии и России", - сказал Ринкевич.

Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.

Предполагается, что Лукьянов будет аккредитован в качестве посла в Латвии 7 февраля.

фото: www.flickr.com