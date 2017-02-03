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Мир не застрахован от того, что Кремль после украинского конфликта и присоединения Крыма не продолжит провоцировать мир и нарушать международные правила. Россия для демонстрации силы, например, могла бы провести акцию устрашения - совершить покушение на премьер-министра Латвии. Об этом в эфире телеканала "Дождь" заявил российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский.

«Мир не застрахован от того, что Кремль не продолжит нарушение международных правил игры. Например, в прошлом году мы наблюдали попытку государственного переворота в Черногории, пусть и провалившуюся, но она была предпринята. Также мы наблюдали попытку покушения на премьер-министра Сербии Александра Вучича, тоже неудачную, но в Кремле это воспринимают как почти успех – не получилось, но могло получиться. Дескать, мы были в сантиметре от успеха, а если так, то почему бы это не повторить? Но в следующий раз мы получше подготовимся и грохнем какого-нибудь премьер-министра», - сказал Белковский.

Политтехнолог описал сценарий, который могла бы применить Россия в качестве провокации и демонстрации силы. При этом Белковский подчеркнул, что такое развитие событий маловероятно.

«Есть же много европейских лидеров, которых почти не охраняют, поскольку это не соответствует политической культуре, например, в странах Балтии. При наличии разветвленной террористической сети и агентуры, которая в Латвии, безусловно, есть в огромном количестве, взорвать премьер-министра Латвии не стоит ничего, дай Бог здоровья и долгих лет жизни любому нынешнему и будущему премьеру Латвии», - сказал Белковский.

По словам политтехнолога, таким образом Россия провела бы акцию устрашения.

«Это дает России демонстрацию силы. Очень часто бандитские действия совершаются не для решения каких-то конкретных задач, а просто показать, что мы так можем и поэтому нас надо бояться», - заявил политтехнолог.

В то же время, по словам Белковского, сам он предпочитает, чтобы его страну – Россию - не боялись, а уважали.