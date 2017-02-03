Политика |

56% жителей Латвии раздражает политическая реклама, свидетельствуют итоги опроса, проведенного передачей "900 секунд" телеканала LNT.

Только 15% респондентов позитивно относятся к предвыборной рекламе, отмечает передача. У 29% нет конкретного мнения по этому вопросу.

3 февраля в Латвии официально стартует предвыборная кампания. В течение этого периода политические партии должны соблюдать ограничения на рекламу.

Выборы в самоуправления состоятся в Латвии 3 июня.