Предвыборная реклама раздражает половину латвийцев (1)
Политика | 3 февраля 2017 года, 16:53
56% жителей Латвии раздражает политическая реклама, свидетельствуют итоги опроса, проведенного передачей "900 секунд" телеканала LNT.
Только 15% респондентов позитивно относятся к предвыборной рекламе, отмечает передача. У 29% нет конкретного мнения по этому вопросу.
3 февраля в Латвии официально стартует предвыборная кампания. В течение этого периода политические партии должны соблюдать ограничения на рекламу.
Выборы в самоуправления состоятся в Латвии 3 июня.
Хе хе, пенсионер каждый день может кататься на транспорте и свой огород зимой поливать, то мамаша и летом своего сына гонят в школу, а то 2/3 от общественного транспорта оплачивает налогоплательщики, чтобы Ушаков с Америксом могли рекламу гонять и за свои заслуги тут кричать.
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