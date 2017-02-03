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Внефракционный депутат Сейма Артусс Кайминьш продолжает провоцировать своих коллег в парламенте: на этой неделе он вывел из себя обычно спокойного депутата от партии «Согласие» Бориса Цилевича, пишет la.lv.

На одном из заседаний Комиссии по правам человека и общественным делам Кайминьш во время бурной дискуссии заявил, что Дзинтарс Закис («Единство»), Аугуст Бригманис (СЗК) и Борис Цилевич («Согласие») могли бы втроем «привести в порядок» Закон о СМИ, как во времена приватизации они «привели в порядок» многие другие законы.

Закис и Бригманис, как отмечает la.lv, пропустили это высказывание мимо ушей, а чаша терпения Цилевича оказалась переполнена.

«Мне надоело слушать личные оскорбления и мириться с неэтичным поведением. В мандатную комиссию я обращаться не стану, но можем решить этот вопрос по-мужски, потому что красные линии пройдены», - сказал Цилевич.

После заседания он не ответил на вопрос, что значит «по-мужски», но при этом отметил, что у некоторых его коллег нет ни малейшего понятия о нормах этики.

Напомним, в ноябре прошлого года Кайминьш во время заседания Комиссии по мандатам, этике и заявлениям предположил, что фамилия Бригманиса, возможно, «находится в картотеке КГБ», а Бригманис указал, что по закону ни один депутат не может быть связан с КГБ, и назвал коллегу идиотом.