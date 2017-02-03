Новый посол России: моя задача - улучшить отношения с Латвией (+ОПРОС) (2)
Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, сегодня встретившийся с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, настроен на улучшение отношений между двумя странами. Об этом он сказал в пятницу телепередаче "Новости LNT".
"Во время моего первого визита к министру я сказал ему, что если в тот день, когда я нанесу ему прощальный визит перед тем как вернуться в Москву, мы сможем сойтись во мнении о том, что наши отношения стали хоть на толику лучше, я смогу считать свою задачу выполненной", - сказал посол.
Как сообщалось, Лукьянов будет аккредитован в качестве посла в Латвии 7 февраля. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сегодня во время первой встречи с Лукьяновым выразил опасения по поводу ситуации на востоке Украины и призвал Россию к последовательному выполнению минских соглашений.
Как сообщили в МИД, во время встречи Ринкевич отметил, что Россия - сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.
В мае планируется провести в Латвии очередное заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. "Мы удовлетворены предыдущим трансграничным сотрудничеством Латвии и России", - сказал Ринкевич.
Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.
фото Министерства иностранных дел Латвии
фото
Политика | 3 февраля 2017 года, 21:00
Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, сегодня встретившийся с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, настроен на улучшение отношений между двумя странами. Об этом он сказал в пятницу телепередаче "Новости LNT".
Во время моего первого визита к министру я сказал ему, что если в тот день, когда я нанесу ему прощальный визит перед тем как вернуться в Москву, мы сможем сойтись во мнении о том, что наши отношения стали хоть на толику лучше, я смогу считать свою задачу выполненной, сказал посол.
фото
Как сообщалось, Лукьянов будет аккредитован в качестве посла в Латвии 7 февраля. Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сегодня во время первой встречи с Лукьяновым выразил опасения по поводу ситуации на востоке Украины и призвал Россию к последовательному выполнению минских соглашений.
Как сообщили в МИД, во время встречи Ринкевич отметил, что Россия - сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.
фото
В мае планируется провести в Латвии очередное заседание латвийско-российской межправительственной комиссии. "Мы удовлетворены предыдущим трансграничным сотрудничеством Латвии и России", - сказал Ринкевич.
Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.
фото Министерства иностранных дел Латвии
Комментарии
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вова
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Даже если Посол выучит латышский язык и натурализуется ,у него ничего не получится ,хронические болезни пока не вылечиваются.