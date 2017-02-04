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Все партии правящей коалиции и в январе пережили снижение рейтингов, в свою очередь наивысшую позицию за последний год достигла партия "Согласия", пишет LA.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Так, рейтинг партии "Согласие", за которую в январе готовы голосовать 21% опрошенных почти в два раза превышает рейтинг ближайших соперников - СЗК. Месяцем ранее за "Согласие" готовы были голосовать 17,9%.

За СЗК в январе были готовы голосовать 10,5 опрошенных, что на 2 процентных пункта меньше, нежели в предыдущий месяц, за национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK – 6,9% или на 0,5 процентных пункта, а за "Единство" – 4,2% респондентов или на 0,3 процентных пункта меньше.

На 0,3 процентных пункта упал рейтинг партии Артусса Кайминьша, достигнув 6,2%, а также рейтинг руководимой Ингуной Судрабой партии No sirds Latvijai (NSL) 1,9% по сравнению с 2,4% месяцем ранее. Рейтнг Латвийского объединения регионов в январе был 3,8%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в декабре.

Примерно 26% опрошенных указали, что не решили за какую партию голосовать, в свою очередь около 15% утверждали, что не будут принимать участие в выборах.

Данные январских рейтингов обработал исследовательский центр SKDS, опрашивая во второй половине января жителей Латвии об их предпочтениях на выборах в Сейм, если бы выборы состоялись завтра.

Напомним, накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально объявила выборы в думы республиканских городов и краев, которые состоятся 3 июня.

День выборов - первая суббота июня - установлен в законе, но объявлять выборы необходимо, так как в соответствии с числом жителей в самоуправлении на дату объявления выборов устанавливается количество избираемых депутатов.

3 июня выборы пройдут в 119 избирательных округах - девяти городах и 100 краях. В самоуправлениях в зависимости от количества жителей избирается 9, 13, 15, 17 или 9 депутатов, в Рижскую думу - 60 депутатов.

Ну, а в субботу, 4 февраля начинается официальный период предвыборной агитации.