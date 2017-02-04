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Шансы Нацблока получить ключи от Риги на муниципальных выборах достаточно велики, так считает кандидат в мэры Риги от "VL!"-TB/LNNK Байба Брока. Пишет Kasjauns.lv.

По ее словам за последний год произошли существенные перемены в развитии Латвии, а также Риги.

"Произошло несколько факторов, перемен, которые дают латышским партиям надежду на то, чтобы вернуть власть в Риге. Под этим я подразумеваю как изменение состава жителей в Риге, а также геополитическую ситуацию. Из-за изменения в политике по недвижимости, многие задекларировались в Риге, и большинство из них - латыши. В свою очередь избиратель становится наблюдательным и умным - для него важна не только выгода. В нынешней геополитической ситуации, после событий в Крыму в 2014 году, люди стали задумываться, какой же государственный курс у нас", - говорит Брока.

"Курс нынешнего руководства Риги направлен на восток, такие симпатии по отношению к России настораживают людей, и в данном случае мы не говорим только о теоретических угрозах, они намного серьезны. Все эти факторы заставляют людей задуматься - какую Ригу мы хотим видеть?", - говорит кандидат в мэры Риги.

По мнению Броки, рижан, конечно, интересуют ежедневные бытовые проблемы и их решали и будут решать мэры, которые были до Ушакова и придут после него. Ведь это их прямые обязанности по закону - решение проблем в образовании, в социальной жизни, решение квартирных и транспортных вопросов.

Также Брока обратила внимание на тенденциозную практику применения двуязычия в общении с местным населением.

"Мы видим, что в Риге тенденциозно развивается двуязычная коммуникация, что неправильно. Национальное объединение в думе нынешнего созыва подчеркивало, что самоуправлению надо общаться с жителями на государственном языке. Мы добились того, что будет закрыт портал riga.lv на русском языке", - так прокомментировала Брока одну из принципиальных позиций и установок нацблока "сделаем Ригу латышской!".

По словам Броки актуален вопрос и детских садов. "Мы видим, что очень многие говорящие на других языках люди думают о будущем своих детей и решают отправить своих детей в латышские группы. Но, сейчас абсурдно то, что из-за этого для самих латышей нет места в садиках. Новые детсады не строятся", - сказала Брока.