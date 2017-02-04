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Для уменьшения потоков нелегальной миграции в Европу необходимо сотрудничать с Ливией, считает премьер-министр Марис Кучинскис.

В пятницу на неформальном совещании лидеров ЕС в Мальте, в котором участвует и Кучинскис, главы государств и правительств договорились о декларации о дальнейшем сокращении нелегальной миграции.

Декларация предусматривает разного рода помощь странам Африки, через которые движутся в Европу потоки мигрантов, в основном Ливии.

"В этой сфере нужно активно работать, искать решения, уменьшать возможности проникновения в Европу больших потоков нелегальной иммиграции. В основном эта работа должна вестись уже в африканских государствах", - сказал Кучинскис. Нестабильная политическая и экономическая ситуация в Ливии создает дополнительный риск для роста миграции, добавил он.

Для уменьшения миграции ЕС уже проводит операцию Frontex, миссию по поддержке границ в Ливии и предпринимает другие меры.