Кучинскис знает решение миграционного вопроса (5)

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Политика | 4 февраля 2017 года, 10:33

Для уменьшения потоков нелегальной миграции в Европу необходимо сотрудничать с Ливией, считает премьер-министр Марис Кучинскис.

В пятницу на неформальном совещании лидеров ЕС в Мальте, в котором участвует и Кучинскис, главы государств и правительств договорились о декларации о дальнейшем сокращении нелегальной миграции.

Декларация предусматривает разного рода помощь странам Африки, через которые движутся в Европу потоки мигрантов, в основном Ливии.

"В этой сфере нужно активно работать, искать решения, уменьшать возможности проникновения в Европу больших потоков нелегальной иммиграции. В основном эта работа должна вестись уже в африканских государствах", - сказал Кучинскис. Нестабильная политическая и экономическая ситуация в Ливии создает дополнительный риск для роста миграции, добавил он.

Для уменьшения миграции ЕС уже проводит операцию Frontex, миссию по поддержке границ в Ливии и предпринимает другие меры.

Комментарии 5
5552 часа назад
теоретически .......ему нет равных !!!! Вы уже в Ливии поработали.Так же как в Ираке,Югославии,Сирии,Афганистане,Вьетнаме......Ваши мирные бомбы и мирные танки принесли туда дерьмократию и процветание........в размере 40 евро на пенсионера.
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не лоялен!2 часа назад
Этого сумасшедшего министра послушать так у нас в Латвии просто рай какой-то,такое ощущение будто он в своей Латвии живет которая находится в Матрице!Его так послушать так у нас в Латвии все растет только,бизнес растет,как он выразился что Латвия это лучшая страна в Ес где следует развивать свой бизнес,при этом дофига предприятий с Латвии уже убежало,но для Кучкинса все равно Латвия Лучшая,теперь для миграции Европе надо молится на Латвию,достал уже этот министр своим враньем!
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лом1 час назад
да всё просто.Они живут в своём мире,построенном на нашем горбу.Ну мы же с этим согласны .......Иначе так бы не было.
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