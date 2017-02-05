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В воскресенье утром в Латвию прибыли 225 военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США.

Как сообщили в посольстве США в Латвии, американские военные будут работать и тренироваться вместе с солдатами Национальных вооруженных сил. "Американские солдаты готовы к работе", - заверили в дипломатическом ведомстве.

Военнослужащих США разместят в Адажи.

Также, вслед за солдатами вскоре в Латвию прибудет и тяжелая бронетехника США - танки М1 "Абрамс" и бронемашины "Брэдли". Как указали в Министерстве обороны, бронетехнику могут доставить уже на следующей неделе.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, 25 военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США уже прибыли в Латвию 2 февраля. Солдаты США будут здесь находиться до прибытия международного батальона НАТО, который возглавляет Канада.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США направляют танки в страны Балтии, что станет крупнейшим размещением такого рода вооружений со времен холодной войны.

Цель операции состоит в том, чтобы подтвердить союзникам США в Европе, что Вашингтон по-прежнему полон решимости заботиться об обороне союзников. После совместных учений США и Польши, которые пройдут на севере Польши, боевые танки M1A2 Abrams будут доставлены в Латвию, Литву и Эстонию, где будут находиться до прибытия международного батальона НАТО весной.