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Ремонтом помещений для заседаний парламентских комиссий по национальной безопасности на улице Екаба в Риге занимались строители, не имеющие сертификата индустриальной безопасности. Таким образом, содержащие гостайну переговоры депутатов оказались под угрозой, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

Передача напоминает, что на этой неделе спикер Сейма Инара Мурниеце обратилась в прокуратуру, в Бюро по защите Сатверсме, а также в Полицию безопасности с просьбой оценить возможно халатные или злонамеренные действия работников парламента. О каких именно поступках идет речь, Мурниеце говорить отказалась. По ее словам, данная информация является секретной, поскольку связана с обеспечением безопасности в Сейме.

Однако, как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении передачи Nekā personīga, речь идет о реконструкции нового здания парламента. Как сообщает программа, ремонтом помещений в новом здании занимались строители, не имеющие сертификата индустриальной безопасности.

Здание под нужды парламента было выкуплено за 2,5 млн евро, а его реставрация обошлась в еще 5 миллионов. Авторами проекта выступили Arhis Arhitekti, а строительные работы взяла на себе компания Velve при участии субподрядчиков Re&Re, Moduls, Lafivents и Alumax group.

Как выяснила Nekā personīga, у четверых из этих шести предприятий не было специального Сертификата индустриальной безопасности, выдаваемого Бюро по защите Сатверсме. Таким образом, в проект объявленного Сеймом конкурса требование обеспечить сохранность особо секретной информации попросту не входило, указывает передача.

О том, что заседания комиссии по национальной безопасности проходят в помещениях, где не предусмотрено глушение мобильной связи, ранее говорил еще предыдущий ее председатель, экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также подготовил план, согласно которому в новом здании Сейма должны были появиться современные, отвечающие режиму секретности комнаты. Затлерс был уверен, что в отреставрированном здании парламента появятся такие помещения, и переговоры, происходящие в них, будут абсолютно секретны.

Планировалось, что помещения для заседаний комиссий по национальной безопасности будут находиться на цокольном этаже нового здания. Также на окнах в данных помещениях предполагалось установить решетки. Однако после обнаруженных нарушений вряд ли в данных помещениях можно будет обсуждать вопросы, связанные с объектами государственной тайны, отмечает Nekā personīga.

По данному факту в парламенте уже было проведено служебное расследование, по итогам которого комиссия по нацбезопасности потребовала оценить данное нарушение с точки зрения Уголовного закона.