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В распоряжении передачи Nekā personīga телеканала TV3 оказалось составленное сотрудницей Службы госдоходов руководство о том, как необходимо правильно обманывать государство, пишет портал skaties.lv.

Напомним, данное руководство по обману государства работники Финансовой полиции нашли в марте прошлого года у бывшего главного налогового инспектора Цесисского отделения СГД Агнесы Леймане. Ее задержали по подозрению в организации мошеннической схемы, при помощи которой из госбюджета за три года было украдено 1,6 млн евро.

В руководстве, найденном у Леймане, указывается, какие требования должны соблюдать предприятия, чтобы их сделки не фиксировались при помощи специальной системы, разработанной СГД, и, таким образом, о них ничего не знали соответствующие налоговые инспекторы.

Так, согласно руководству, чтобы успешно обманывать СГД, предприятие необходимо регистрировать в Видземском предместье. Его название должно начинаться с буквы от A до K (имеется в виду латышский алфавит), а прибыль от заключения сделок необходимо указывать как минимум в размере 15%.

На работу необходимо принимать хотя бы трех сотрудников, и их зарплаты должны быть в размере от 400 до 700 евро, а у начальника компании – 1000 евро. Предприятия не должны заниматься деятельностью, связанной с фототехникой, а также реализацией золота или других металлов. Также необходимо постоянно проверять все сообщения, поступающие на имя предприятия в системе электронного декларирования СГД.

Все телефонные номера компаний, которые задействованы в схеме, необходимо переадресовать на один номер, однако телефонный аппарат должен находиться в помещении, где никого нет и где, соответственно, никто не будет брать трубку.

Как рассказала глава СГД Илзе Цируле, на данный момент уголовный процесс по делу об организации мошеннической схемы до сих продолжается. Однако, поскольку уголовное преследование против Агнесы Леймане еще не начато, она продолжает работать в Службе госдоходов.

"Уголовный процесс продолжается. Пока я не могу точно сказать, когда дело будет передано в прокуратуру для того, чтобы можно было начать уголовное преследование. На данный момент сотрудница продолжает работать в СГД, однако совсем на другой должности, где у нее меньше полномочий и практически нет доступа к информации клиентов", - рассказала Цируле.

Напомним, как сообщалось ранее, Агнесе Леймане обвиняется в том, что с января 2013 года вместе с тремя предпринимателями создала схему по мошенничеству с НДС. Один из ее партнеров по сотрудничеству за финансовые преступления четыре года провел в тюрьме.

В прошлом году стражи порядка обыскали рабочее место и квартиру Леймане, в результате чего были найдены важные доказательства. Всего по данному делу было проведено 37 обысков в Риге, Цесисе и Валмиере.