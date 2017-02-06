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Подделка документов и коррупция в больницах неприемлемы, заявила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Анда Чакша, комментируя вскрытый Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) случай в больнице имени Страдиня.

Министр отметила, что во время расследования не может дать подробных комментариев. Она добавила, что ведется работа над искоренением коррупции в больницах, но недобросовестности людей исключать нельзя.

Как отметила Чакша, оказываясь в больнице, люди должны быть уверены в том, что ограждены от каких-либо коррупционных рисков. Поэтому необходимо устранять ситуации, когда сотрудник больницы может использовать свою должность для получения выгоды.

Чакша также указала, что в области здравоохранения до сих пор деньги экономились за счет оплаты труда работников. Одной из мер, чтобы исключить коррупционные риски, является обеспечение достойной оплаты труда.

Как сообщалось, KNAB просит Генеральную прокуратуру начать уголовное преследование сотрудников Клинической университетской больницы имени Страдиня за требование и получение неправомерной выгоды и подделку документов.

Согласно имеющимся в распоряжении KNAB доказательствам, два человека подговорили сотрудников больницы организовать подделку документов, чтобы обеспечить гражданину Дании оправдание за неявку в Верховный суд в связи с его экстрадицией в Германию. За это сотрудник больницы потребовал и принял неправомерную выгоду - 5000 евро, которые разделил с тремя врачами больницы, вовлеченными в подделку документов.