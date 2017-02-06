Политика |

В прошлом году на сотрудников президентской канцелярии Латвии пролился "денежный дождь", поскольку многие из них каждый месяц получали существенные доплаты, размер которых превышает тысячу евро, сообщает газета Latvijas avīze.

Как свидетельствует отчет президентской канцелярии о выплаченных премиях, денежных поощрениях и доплатах, в прошлом году ежемесячно многие сотрудники президентской канцелярии дополнительно к зарплате (которая составляет до 2675 евро в месяц) получали существенные доплаты, причем не только в тех случаях, когда нужно было замещать коллег, но и на основе явно формальных обоснований.

Так, 34 сотрудника получили доплаты к зарплате, сумма которых для каждого превышает тысячу евро. Размер самой большой доплаты составил 2600 евро.

Например, заместитель руководителя юридического отдела президентской канцелярии Линда Пуките весь год ежемесячно получала доплаты в размере 220-730 евро до уплаты налогов. Прибавку к зарплате Пуките получила, поскольку каждый месяц "особенно интенсивно обеспечивала правовую основу для изготовления и приобретения мебели для Рижского замка". Тем временем советник президента по вопросам экономики Андис Екабсонс в последние три месяца года получил доплаты в размере 683 евро, 1024 евро и 878 евро.

В свою очередь, советник президента по вопросам конституционного права Янис Плепс получил доплату в размере 2241 евро за планирование, организацию и успешное проведение международной конференции в Рижском замке. Также доплату в размере 1906 евро получила руководитель Службы помилования при президенте Латвии Елена Лодочкина за организацию торжественной церемонии вручения государственных наград в Доме Черноголовых.

Между тем, Госконтроль пока воздерживается давать комментарии о конкретных суммах, выплаченных работникам президентской канцелярии. Как указала представитель Госконтроля Зане Озола, в принципе закон не запрещает в государственных учреждениях и учреждениях самоуправления выплачивать работникам денежные премии и доплаты, однако при этом необходимо соблюдать установленные в законе условия и ограничения.

Однако Госконтроль обещает, что проверит целесообразность выплаченных доплат сотрудникам президентской канцелярии.