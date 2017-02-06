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В Сейме создана депутатская группа для поддержки гражданского общества России, сообщили в парламенте.

Руководителем группы избран зампредседателя фракции Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс, а его заместителем - председатель комиссии по европейским делам Лолита Чигане ("Единство").

Также в группу вошли депутаты Валтерс Дамбе, Силвия Шимфа, Интс Далдерис и Вейко Сполитис.

Как ранее заявила Чигане, ссылаясь на ежегодный доклад о внешней политике Латвии министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, в отношениях с Россией необходимо уделять внимание сотрудничеству с гражданским обществом и неправительственным сектором.

"Таким образом мы откажемся от подхода, что Россия - монолитное образование с лицом президента Владимира Путина", - сказала политик.