Депутаты Сейма наладят связь с российской оппозицией (14)

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Политика | 6 февраля 2017 года, 16:24

В Сейме создана депутатская группа для поддержки гражданского общества России, сообщили в парламенте.

Руководителем группы избран зампредседателя фракции Латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс, а его заместителем - председатель комиссии по европейским делам Лолита Чигане ("Единство").

Также в группу вошли депутаты Валтерс Дамбе, Силвия Шимфа, Интс Далдерис и Вейко Сполитис.

Как ранее заявила Чигане, ссылаясь на ежегодный доклад о внешней политике Латвии министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, в отношениях с Россией необходимо уделять внимание сотрудничеству с гражданским обществом и неправительственным сектором.

"Таким образом мы откажемся от подхода, что Россия - монолитное образование с лицом президента Владимира Путина", - сказала политик.

Комментарии 14
леший1 час назад
это что с Жироновским "подружится" хотите?----представляю, как Цыгане после пендалей будет что-то лепетать
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Ипать Идиотофф47 минут назад
Забавненько вышло: собрать самых-самых дураков, даунов и жуликов и сделать из них "поддержку гоп-позиции в России". Ничего хуже для овально-каспарышей вы просто не могли придумат ь. :)
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неважно1 час назад
Это после вашего отношения к русскоязычному населению вы хотите с Российской оппозицией связь то наладить?С такими руководителями группы как депутаты от Единства удачи ))))))Нашли кого ставить млять )
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