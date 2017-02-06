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Партия "Единство", Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) сегодня подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий согласование и координирование действий в предвыборный период, а также обязательство после выборов не входить в коалицию с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР).

Меморандум подписали председатель правления VL-TB/LNNK Гайдис Берзиньш, председатель правления "Единства" Андрис Пиебалгс, председатель правления СЗК, кандидат СЗК на пост мэра Риги Арманд Краузе, кандидат VL-TB/LNNK на пост мэра Риги Байба Брока и кандидат "Единства" на пост мэра Риги Вилнис Кирсис.

Меморандум предусматривает сотрудничество партий на выборах в Рижскую думу в 2017 году и в новоизбранной Рижской думе, регулярные консультации партнеров для обеспечения сотрудничества и согласованных действий для достижения общих целей.

Партнеры обязуются сохранить социальную поддержку различных групп жителей Риги. Общий приоритет трех партий - стабильное, долгосрочное и конкурентоспособное развитие латвийской столицы, обеспечение экономической активности, содействие занятости и более быстрому росту производительности труда. Партии планируют также уменьшать социальное неравенство рижан, повышать качество среды, жизни и благосостояние.

В меморандуме выдвинуты также такие приоритеты, как хорошее управление, уменьшение бюрократии, борьба с коррупцией, формирование сплоченного и патриотичного общества с сильной современной национальной идентичностью и общими национальными ценностями.

Партнеры обязуются проводить политику, основанную на принципах экономического роста, строгой и открытой фискальной ответственности, долгосрочности и социальной солидарности.

Подписание меморандума на своей странице Facebook прокомментировал мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков.

"Сегодня популисты и болтуны, которые успели на государственном уровне провалиться и не имеют никакого опыта в работе муниципалитетов, и никаких знаний, решили с нами не сотрудничать. Очень надеюсь, что это станет первым обещанием, которое они сдержат", - написал Ушаков.