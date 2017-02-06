Суд отклонил иск Стрике об увольнении из KNAB
Административный районный суд отклонил иск бывшей сотрудницы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юты Стрике о ее увольнении из бюро.
Стрике требовала восстановить служебные отношения, отменить распоряжение KNAB от 8 июля 2016 года и возместить ей ущерб.
Как заявили в бюро, комиссия по дисциплинарному расследованию пришла к выводу, что Стрике без уважительных причин в течение длительного времени не являлась на работу, нарушая правила внутреннего распорядка.
Помимо Стрике, свое увольнение из KNAB оспорили бывший руководитель отдела оперативных разработок Юрис Юрашс и руководитель отдела расследований Лиените Шикоре.
Стрике заявила, что обжалует в апелляционной инстанции решение Административного районного суда, отклонившего ее иск к KNAB о ее увольнении.
По распоряжению бывшего начальника KNAB Ярослава Стрельчонка в бюро была сформирована оценочная комиссия, которая пришла к выводу, что квалификация и опыт нескольких сотрудников не соответствуют ни одной из вновь созданных должностей.
Трудовые отношения были прекращены с Шикоре, Юрашсом, Мартиньшем Лоде, а Стрике была уволена за дисциплинарные нарушения.