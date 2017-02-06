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Административный районный суд отклонил иск бывшей сотрудницы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юты Стрике о ее увольнении из бюро.

Стрике требовала восстановить служебные отношения, отменить распоряжение KNAB от 8 июля 2016 года и возместить ей ущерб.

Как заявили в бюро, комиссия по дисциплинарному расследованию пришла к выводу, что Стрике без уважительных причин в течение длительного времени не являлась на работу, нарушая правила внутреннего распорядка.

Помимо Стрике, свое увольнение из KNAB оспорили бывший руководитель отдела оперативных разработок Юрис Юрашс и руководитель отдела расследований Лиените Шикоре.

Стрике заявила, что обжалует в апелляционной инстанции решение Административного районного суда, отклонившего ее иск к KNAB о ее увольнении.

По распоряжению бывшего начальника KNAB Ярослава Стрельчонка в бюро была сформирована оценочная комиссия, которая пришла к выводу, что квалификация и опыт нескольких сотрудников не соответствуют ни одной из вновь созданных должностей.

Трудовые отношения были прекращены с Шикоре, Юрашсом, Мартиньшем Лоде, а Стрике была уволена за дисциплинарные нарушения.