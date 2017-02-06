Задержанный за вождение в пьяном виде депутат Елгавской думы вышел из нацблока (3)
Политика | 6 февраля 2017 года, 21:37
Депутат Елгавской думы Айгар Струпулис, который был пойман за рулем в нетрезвом состоянии, вышел из национального объединения VL!-ТB/LNNK.
Правление партии приняло его заявление, потому что "действия Струпулиса несовместимы с принципами партии", заявил сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш.
Правление VL!-ТB/LNNK требует также, чтобы Струпулис сложил мандат депутата Евлавской думы.
Елгавский суд 3 февраля применил к Струпулису арест на 5 дней, штраф в размере 850 евро и на два года лишил водительских прав.
Струпулис сначала пытался объяснить наличие в организме 1,5 промилле алкоголя приемом медикаментов после визита к стоматологу, но потом признался, что на работе пил пиво.
Со Сполитисом партию на двоих могут сварганить ,национал-алкоголическую.
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риторика----чисто Третьего Рейха----не лоялен, не соответствует облику настоящего лОтыша и главное----общается с нелатышами----Позор!!!
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VL-TB/LNNK - кто выдует больше 1,5 промиле?! Ждёмс!
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