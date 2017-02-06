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Депутат Елгавской думы Айгар Струпулис, который был пойман за рулем в нетрезвом состоянии, вышел из национального объединения VL!-ТB/LNNK.

Правление партии приняло его заявление, потому что "действия Струпулиса несовместимы с принципами партии", заявил сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш.

Правление VL!-ТB/LNNK требует также, чтобы Струпулис сложил мандат депутата Евлавской думы.

Елгавский суд 3 февраля применил к Струпулису арест на 5 дней, штраф в размере 850 евро и на два года лишил водительских прав.

Струпулис сначала пытался объяснить наличие в организме 1,5 промилле алкоголя приемом медикаментов после визита к стоматологу, но потом признался, что на работе пил пиво.