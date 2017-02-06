Аугулис: на должность главы Рижским портом будет объявлен международный конкурс (2)

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Политика | 6 февраля 2017 года, 19:12

Министр сообщения Улдис Аугулис сегодня заверил партнеров по правящей коалиции, что для поиска нового управляющего Рижским свободным портом будет проведен открытый международный конкурс.

Как сказал после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис, партнеры по коалиции считают, что у представителей правительства в свободном порту должен быть единый взгляд в этом вопросе. Чтобы найти наилучшего кандидата, необходимо провести открытый конкурс, подчеркнул он.

Заместитель председателя правления партии "Единство" Эдвард Смилтенс сказал, что в заседании коалиционного совета участвовал также Аугулис, который заверил, что это и будет сделано.

Как сообщалось, 25 января долголетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов подал прошение об отставке с 10 марта 2017 года.

Комментарии 2
к44 минуты назад
У нас уже был "международный" управляющий,с годовым окладом равняющимся годовому бюджету среднего латвийского города.
Теперь вот и в порт такого посадят.
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Co знанем или без...9 минут назад
Министр сообщения Улдис Аугулис сегодня заверил партнеров по правящей коалиции, что для поиска нового управляющего Рижским свободным портом будет проведен открытый международный конкурс.
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Шадурскис Но если бы мне в будущем предложили стать премьером, я бы не отказался"
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