Аугулис: на должность главы Рижским портом будет объявлен международный конкурс (2)
Министр сообщения Улдис Аугулис сегодня заверил партнеров по правящей коалиции, что для поиска нового управляющего Рижским свободным портом будет проведен открытый международный конкурс.
Как сказал после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис, партнеры по коалиции считают, что у представителей правительства в свободном порту должен быть единый взгляд в этом вопросе. Чтобы найти наилучшего кандидата, необходимо провести открытый конкурс, подчеркнул он.
Заместитель председателя правления партии "Единство" Эдвард Смилтенс сказал, что в заседании коалиционного совета участвовал также Аугулис, который заверил, что это и будет сделано.
Как сообщалось, 25 января долголетний управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов подал прошение об отставке с 10 марта 2017 года.
Теперь вот и в порт такого посадят.
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Шадурскис Но если бы мне в будущем предложили стать премьером, я бы не отказался"