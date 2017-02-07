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Для укрепления безопасности в Латвию на этой неделе будет доставлена американская бронетехника, в том числе 15 танков M1 Abrams и шесть боевых машин Bradley, сообщили в Министерстве обороны.

Так, 8 и 9 февраля в Латвию будет доставлена бронетехника 1-го батальона 68-го полка 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, 2 февраля в Латвию прибыли 25 военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США, а 5 февраля - еще 225 американских военнослужащих.

Это следующее подразделение для ротации в рамках операции Atlantic Resolve. Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами.

Прибывшие военнослужащие сменили солдат 173-й бригады и будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО.