Иесалниекс возмущен: Ушаков умудрился довести Ригу до уровня провинции России (43)

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Политика | 7 февраля 2017 года, 18:06

Современная Рига под нынешним руководством мэра Нила Ушакова из центра Балтийского региона стала провинцией России. Такое мнение в своем микроблоге Twitter выразил парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

"Начиная со средних веков Рига является естественным центром Балтии. Но вскоре Вильнюс Ригу обойдет. Ушакову удалось опустить Ригу до уровня провинции России", - написал политик.

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Как сообщалось, в понедельник, 7 февраля, коалиция договорилась "не дружить" с "Согласием" и "Честь служить Риге" в Рижской думе.

Партия "Единство", Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) подписали соответствующий меморандум.

Подписание меморандума на своей странице Facebook прокомментировал мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков.

"Сегодня популисты и болтуны, которые успели на государственном уровне провалиться и не имеют никакого опыта в работе муниципалитетов, и никаких знаний, решили с нами не сотрудничать. Очень надеюсь, что это станет первым обещанием, которое они сдержат", - написал Ушаков.

Комментарии 43
Гражданская позиция49 минут назад
Рига цвела пока вы из хуторов не поналезли и не разворовали всё.
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андрюХА55 минут назад
Пусть это недорозумение-просто приедет Вецмилгравис и увидит как преобразился Д.К Зиемельблаза-а это сделал Ушаков..
какая красота и какие высокие гости приезжают сюда! Это просто один пример!
А слушать это недорозумение - обиженное по жизни-не уважать себя!
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Игорь50 минут назад
ой Иесалниекс иди на хутор к своим братьям по уму и разуму вместе со своим нацблоком!
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